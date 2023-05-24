İhlas Haber Ajansı

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Yalova'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan işçi sayısı 50'ye yükseldi

Yalova’nın Altınova ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan işçi sayısı 50’ye yükseldi.

Yalova'nın Altınova ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan işçi sayısı 50'ye yükseldi.


Alınan bilgiye göre, Altınova Tersaneler Bölgesi'nde hizmet veren bir yemek firmasının yiyeceklerinden yiyen yaklaşık 50 tersane işçisi zehirlenme şüphesiyle Altınova İlçe Devlet Hastanesi, Karamürsel İlçe Devlet Hastanesi ve Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alınan alınan işçilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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