İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yalova'da hafta sonu kısıtlamasında denetimler devam ediyor

Yalova’da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla denetimler devam ediyor.

Yalova'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla denetimler devam ediyor.


Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu gün saat 21.00'den itibaren başladı. Denetim noktalarında görev alan polis ekipleri, araç ve yayaları denetledi. Araştırma enstitüsü kavşağında oluşturulan denetleme noktasında görev alan ekipler, evrakları olmadığı halde trafiğe çıkan sürücülere ve yolculara cezai işlem uyguladı.


Polis ekipleri evrakı olmayan sürücülere cezai işlem uyguladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.