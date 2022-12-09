Yalova'da “Hasta Hakları ve Sağlık Çalışanı Hakları” semineri

Yalova İl İnsan Hakları Kurulu tarafından İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 74. yıldönümü dolayısıyla “Hasta Hakları ve Sağlık Çalışanı Hakları” konulu panel düzenledi.

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gürkan Sert'in yönettiği panelde İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, ‘Hasta Hakları' konusunda, Av. Musab Nayman ise ‘Sağlık Çalışanı Hakları' konusunda sunum gerçekleştirdi.

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda yapılan panele Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gürkan Sert başkanlık etti. Panel öncesi konuşan Doç. Dr. Sert, açıklamasında, “Hasta hakları ve çalışan hakları konusu birbirinden ayrılmayan birbirini tamamlayan bir bütün. Sağlık çalışanlarının güvenlik içerisinde insan haklarına uygun koşullarda faaliyetlerini yürütemediği koşullarda hasta haklarının sağlamasının da mümkün olmadığını belirtmek gerekiyor. Hasta hakları ve sağlık çalışanı haklarını birbirinden ayrı ve birbirini sınırlamaya çalışan haklar şeklinde değerlendirmek ve yorumlamak hem hasta haklarına hem de sağlık çalışanı haklarına en ağır darbeyi indirecek yaklaşımdır. Bu açıdan bu yaklaşımdan uzaklaşılması ve yeni bir anlayışla aslında her iki hak grubunun da doğru bir noktada değerlendirilmesi için bu başlıktaki bir başlangıç oturumunun da çok yerinde olduğunu düşünüyorum” dedi.

Panelde hasta hakları konusunda konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray ise, “Başlangıçta sağlıkta insan hakları, hasta hakları derken tam olarak dediğimizde hak tabi hukuken korunan ve sahibine bu korunmadan yararlanma yetkisi tanınan menfaat olarak tanımlıyoruz. Hasta haklarını ise insan haklarının en doğal en tabi ve ayrılmaz bir parçası olarak nitelendirebiliriz. Hasta hakları ise insan haklarının sağlık alanındaki bir yansıması bu sebepten dolayı da doğrudan insan haklarıyla bağlantılıdır. Hasta hakları insan haklarının sağlık ve tıbbi bakım kriterlerini koruma amacı taşır” diye konuştu.

Programa Vali Muammer Erol ve kurum müdürleri de takip etti.