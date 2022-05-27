İhlas Haber Ajansı

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Yalova'da hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı

Yalova’nın Altınova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı.


Alınan bilgiye göre, Altınova ilçesinde bulunan Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan bir hastayı Yalova Devlet Hastanesi'ne götüren 77 BF 830 plakalı ambulans ile 34 RJ 0843 plakalı otomobil, Yalova-İzmit karayolunda çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, hasta olay yerine gelen başka bir ambulans ile hastaneye götürüldü.


Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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