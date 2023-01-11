Yalova'da hastanede yangın paniği...Hastalar tahliye edildi

Yalovadaki Özel Atakent Hastanesi'nde yangın paniği yaşandı. Güç kaynağından çıkan yangın sebebiyle dumanlar binayı sarınca hastalar tahliye edildi. Hastane önündeki panik anları kameraya yansıdı.

Yalova'daki bulunan 4 katlı Özel Atakent Hastanesi'nin güç kaynaklarından çıkan alevler ve sonrasında dumanlar büyük paniğe sebep oldu. Yükselen dumanlar sebebiyle, hastanede bulunan herkes tahliye edildi. Muayeneye gelen vatandaşlar da, yatlı hasta olanlara yardım ederek dışarı çıkardı. Çok sayıda ambulansın sevk edildiği hastanede yaralanan olmazken, büyük panik yaşayanları vatandaşlar sakinleştirdi.

Güç kaynaklarından çıkan yangın kısa sürede İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, AFAD ekipleri de olay yerine geldi. Hastanedeki yangın ile ilgili tahkikat devam ediyor.