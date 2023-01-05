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Yalova'da İbrahim Sadri sunumuyla Arif Nihat Asya anıldı

Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen kültür ve sanat sezonu etkinlikleri çerçevesinde İbrahim Sadri sunumuyla Arif Nihat Asya anıldı.


Yalova Belediyesi 2022-2023 Gelenekten Geleceğe İbrahim Müteferrika Kültür Sanat Sezonu, tüm hızıyla devam ediyor. 2023 yılının ilk programında cumhuriyet dönemi Türk şiirinin önemli temsilcilerinden Arif Nihat Asya anıldı. Programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte İbrahim Sadri, Asya'nın kaleme aldığı şiirleri seslendirdi. Etkinlik sonunda Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıduman, İbrahim Sadri'ye plaket ve Yalova Kağıdı üzerine isminin yazılı olduğu tabloyu hediye etti.

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