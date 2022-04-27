Yalova'da İlk kez Özel Atakent Hastanesi'nde kapalı yöntemle endoskopik hipofiz cerrahisi uygulandı

Nadir tedavi uygulamaları arasına yer alan ve deneyimli hekimler ile uzman bir ekip tarafından yapılması gereken “Endoskopik Hipofiz Cerrahisi” Yalova'da Özel Atakent Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ali Rıza Özcan tarafından başarıyla uygulandı.

Her iki gözünde de görme kaybı şikâyeti yaşayan 43 yaşındaki erkek hasta, Özel Atakent Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Polikliniğine başvurdu. Sol gözünde daha belirgin görme kaybı yaşayan hasta Opr. Dr. Ali Rıza Özcan tarafından muayene edilerek gerekli tetkikleri yapıldı. Bulgularında “Hipofiz Tümörü (Hipofiz Makroadenomu)” tespit edilen hasta ameliyata alındı. Kapalı cerrahi ile Endoskopik yöntemle Transsphenoidal Hipofiz Tümörü çıkarılan hastanın görme kaybı şikâyeti tamamen iyileşti. Genel sağlık durumu iyi olan hasta taburcu edildi.

Konuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada, “Transsphenoidal, hipofiz tümörlerini çıkarmak için burun ve sfenoid sinüs yoluyla yapılan bir ameliyattır. Kapalı cerrahi ile uygulanır. Endoskopik endonazal cerrahi olarak adlandırılan bu minimal invaziv teknik, burun boşluğunun arkasında küçük bir kesi kullanır. Böylelikle nazal dokuların az bozulmasını sağlar. Bundan dolayı ameliyat sonrası iyileşme süresi daha hızlıdır. Bu cerrahi uygulama, Yalova Özel Atakent Hastanesi'nde başarıyla uygulanmıştır” denildi.