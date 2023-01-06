İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yalova'da inşaat malzemesi hırsızı yakalandı

Yalova’da meydana gelen inşaat malzemesi hırsızlığı zanlısı gözaltına alındı.

Yalova'da meydana gelen inşaat malzemesi hırsızlığı zanlısı gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Rüstempaşa Mahallesinde lokanta inşaatında meydana gelen hırsızlık olayında ağaç kesme gönyesi, darbeli matkap ve benzeri inşaat malzemeleri çalındı. Olayla ilgili işyerleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) ait toplam 37 görüntü incelendi. Polis yaptığı detaylı çalışmanın ardından hırsızlık zanlısı R.A'yi gözaltına aldı.


Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.