Yalova'da inşaat malzemesi hırsızı yakalandı

Yalova'da meydana gelen inşaat malzemesi hırsızlığı zanlısı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Rüstempaşa Mahallesinde lokanta inşaatında meydana gelen hırsızlık olayında ağaç kesme gönyesi, darbeli matkap ve benzeri inşaat malzemeleri çalındı. Olayla ilgili işyerleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) ait toplam 37 görüntü incelendi. Polis yaptığı detaylı çalışmanın ardından hırsızlık zanlısı R.A'yi gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.