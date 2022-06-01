İhlas Haber Ajansı

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Yalova'da iş makinası yüklü tırın lastikleri alev aldı

Yalova’nın Altınova ilçesinde seyir halindeki iş makinası yüklü tırın arka lastiğinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yalova'nın Altınova ilçesinde seyir halindeki iş makinası yüklü tırın arka lastiğinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, İstanbul İzmir Otoyolu kılıç mevkiinde seyir halindeki 41 AGU 194 plakalı tırın dorse lastiklerinde yangın çıktı. İş makinası yüklü tırda çıkan yangına kısa sürede müdahale eden Altınova Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevleri daha da büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

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