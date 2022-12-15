Yalova'da jandarma KADES'i anlattı

Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde uygulanmakta olan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 yılı faaliyetleri çerçevesinde Altınova ilçesindeki Tersaneler Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firmada eğitim düzenledi. Türkiye genelinde kadına yönelik şiddetle mücadelede 5 milyon erkeğe farkındalık eğitimlerinin verilmesi hedeflenen faaliyetler çerçevesinde gerçekleşen programda tersane işçileri ve güvenlik görevlilerine KADES anlatıldı.

Eğitim İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli tarafından verildi.