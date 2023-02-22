Yalova'da jandarmadan trafik güvenliği eğitimi

Jandarma trafik ekipleri tarafından il genelinde öğrenci, huzurevi, engelli bakım merkezleri ve okul servis sürücülerinin yanı sıra vatandaşlara da yönelik trafik güvenliği eğitimi düzenliyor. 21 Şubat 2023 Salı günü başlayan projede 2 gün içinde 215 öğrenciye trafik dedektifleri, 95 vatandaşa tarım araçları güvenli kullanımı eğitimi verildi. 13 okul servisi sürücüsü ve 47 huzurevi ve engelli bakım merkezi sakini de trafik güvenliği eğitimini tamamladı.

Jandarmadan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Trafik güvenliğinin sağlanması, vatandaşlarda trafik kültürünün oluşturulması, trafik kazaları ile kazalarda yaşanan ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla eğitimler aralıksız sürdüreceğiz” denildi.