Yalova'da Kabotaj Bayramı kutlandı

Yalova'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı.

Protokol mensupları, Yalova İskelesi´nden kalkan tekne ile denize açılarak, Yürüyen Köşk açıklarında denize çelenk bıraktı. Vali Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel ve kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş da katıldı. Burada günün anlam ve önemini belirten kısa bir konuşma yapan Yalova Liman Başkanı Murat Akpınar, "Dünyadaki yük taşımacılığın yüzde 80'i deniz yoluyla gerçekleşmektedir. Ülkelerin milli gelirlerinin yüzde 54'ü deniz yolu ile yapılan bu taşınan mal ve hizmetlerden oluşmaktadır. Bu ticaretten pay almak bir ülke ekonomisi açısından vazgeçilmezdir. Her ülke bu ticareti kendisine has imtiyazlarla korumaya çalışmaktadır. Kabotaj Kanunu ülkemizde 20 Nisan 1926 tarihinde kabul edilmiş ve 1 Temmuz 1926´da yürürlüğe girmiştir. Kabotaj Kanunu, 'Türkiye Limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Türk vatandaşları ve Türk bayrağı taşıyan gemilerce yapılır' hükmünü getirerek daha önceden yabancılara açık olan bu faaliyetleri bundan böyle sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yapabileceğini açıkça belirtmiştir. Bu, milli ekonomimizin oluşturulmasında önemli adımdır. Her yıl 1 Temmuz gününde 'Denizcilik ve Kabotaj Bayramı' olarak kutluyoruz" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan tersane ve yerli tekne firmalarının stantlarını da gezen protokol ardından İDO'ya ait bir tekne ile denize açıldı. Yaklaşık 30 teknelik bir konvoyla Atatürk'ün Yürüyen Köşkü önüne gelinerek burada denize çelenk bırakıldı. Çelengi Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalova Liman Başkan Murat Akpınar ve Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel attı. Programa katılan tekneler ise denizde bir gösteri yaptılar.