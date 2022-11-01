Yalova'da kaçak alkol operasyonu

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde alkol zehirlenme vakası sonrasında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, bir şahsın alkol zehirlenmesi sonrası hastaneye kaldırılması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis zehirlenen şahsa kaçak alkolü üreterek sattığı tespit edilen E.T'nin ikametinde arama yaptı. Evde 1 litrelik su şişesi içinde yapıma hazır kaçak alkol ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler zanlının alkolü Yalova Merkez'de bulunan bir işyerinden aldığını belirledi. Söz konusu işletmede yapılan aramada limon kolonyası bidonları içinde 33 adet 1 litrelik etil alkol, 9 tatlandırıcı aroma, 9 test kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.T. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.