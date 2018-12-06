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Yalova'da kaçak içki ve sigara operasyonu

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonla kaçak içki ve sigara ele geçirdi.


Yurtdışından Türkiye'ye kaçak içki sokulduğu istihbaratı alan Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, eşkallerini belirlediği şüphelileri takibe aldı. Yalova merkezli, Edirne, Çanakkale, Bilecik'te eş zamanlı bir operasyonda depo ve evlere baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda çok sayıda kaçak içki ve sigara ele geçirildi.


Olayla ilgili A.A., S.U. ve İ.M. adlı şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerden İ.M. tutuklanarak cezaevine gönderilirken A.A. ve S.U. ise adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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