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Yalova'da kaçak sigara, çay ve tütün ele geçirildi

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurt dışından getirilen kaçak çay, sigara, nargile tütünü ve parfüm ele geçirdi.

Olayla ilgili 4 Irak uyruklu şüpheli ise gözaltına alındı.


Yurt dışından kaçak olarak yurda sokulan maddelerin satışının yapıldığı yönünde bir istihbarata ulaşan Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda belirlenen bir adrese baskın yaptı. Baskında işletmede çok sayıda kaçak sigara, tütün, kulaklık ve nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili olarak A.A. (41), M.S. (31), M.A. (31) ve A.A. (41) olmak üzere Irak uyruklu 4 şahıs gözaltına alındı. Yapılan sorgunun ardından haklarında düzenlenen evrakla adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Ele geçirilen maddeler ise Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.

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