Yalova'da kaçak sigara operasyonu

Aldığı bir istihbaratı değerlendiren Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri M.Ö. adlı şahsı takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından düğmeye basan ekipler operasyon düzenledi. Şahsın ev, işyeri ve aracında yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 458 paket sigara ele geçirildi. M.Ö. gözaltına alındı. Şahıs tutuklanma talebi ile adliyeye sevk edildi. El konan sigaralar ise imha edilmek üzere Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edildi.