İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yalova'da kaçak sigara operasyonu

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü düzenlediği operasyonla gümrük kaçağı 458 paket sigara ele geçirdi.


Aldığı bir istihbaratı değerlendiren Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri M.Ö. adlı şahsı takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından düğmeye basan ekipler operasyon düzenledi. Şahsın ev, işyeri ve aracında yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 458 paket sigara ele geçirildi. M.Ö. gözaltına alındı. Şahıs tutuklanma talebi ile adliyeye sevk edildi. El konan sigaralar ise imha edilmek üzere Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.