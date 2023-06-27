İhlas Haber Ajansı

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Yalova'da kaçan boğa 1 saatlik kovalamacanın ardından yakalandı

Yalova’da sahibinden kaçan kurbanlık boğa, 1 saatlik kovalamaca sonucu uyuşturucu iğne ile sakinleştirilerek yakalandı.

Yalova'da sahibinden kaçan kurbanlık boğa, 1 saatlik kovalamaca sonucu uyuşturucu iğne ile sakinleştirilerek yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Yalova merkeze bağlı Kazımiye köyünde Kurban Bayramı arifesinde sahibinin elinden kaçan boğa, ortalığı birbirine kattı. Vatandaşlar, boğayı yakalamak için büyük çaba harcadı. Sahibini ve vatandaşları peşine takan kurbanlık, köydeki bir bahçede sıkıştırıldı. Yanına kimseyi yanaştırmayan boğa, uyuşturucu iğne ile sakinleştirildikten sonra sahibine teslim edildi.

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