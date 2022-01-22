Yalova'da kar yağışı etkili oluyor

YALOVA (İHA) – Yalova'da kent genelinde kar yağışı etkili oluyor. Karayolları ekipleri Bursa yolu Süpürgelik mevkiinde, İl Özel İdare ekipleri ise köy yollarında kürüme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Yalova'da dün gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı tüm kent genelinde etkisini gösteriyor. Kentin yüksek kesimlerinde kar boyu 20 santime kadar ulaştı. 14. Karayolları ekipleri, Yalova-Bursa Karayolu'nda 24 saat esasına göre 25 personel, 2 greyder ve 4 kar küreme kamyonu çalışma yapıyor.

Öte yandan, İl Özel İdaresi'nde köy yollarında çalışma gerçekleştiriyor. 3 ekibin ayrı bölgelerde yürüttüğü çalışmalara 3 tuzlama, 3 grayder, 3 kepçe, 1 kar kürüme kamyonu ve 3 nakliye kamyonu katılıyor. İl Özel İdare çalışmalarını Yalova AFAD İl Müdürlüğü ile koordineli çalışıyor.

Çocuklar kar yağışını eğlenceye çevirdi

Kar yağışının etkili olduğu Paşakent Mahallesi'nde çocuklar kar yağışını eğlenceye çevirdi. Çocuklar kar topunu yanı sıra kayarak bol bol eğlendi. Doyasıya eğlenen çocuklar uzun süredir bu yağışı beklediklerini söyledi.