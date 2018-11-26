Yalova'da Kaşıkçı cinayeti ilgili iki malikanede yapılan aramalar sona erdi

İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili Yalova'da iki malikanede 10 saattir süren aramalar sona erdi.

2 Ekim'den bu yana gizemini koruyan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Yalova'nın Termal ilçesi Samanlı Mahallesi'ndeki iki malikanede başlatılan arama çalışmaları 10 saatin sonunda tamamlandı. İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu ve konsolosluk lojmanlarında yapılan aramaların ardından yapılan en kapsamlı aramada uzman kriminal ekipler her iki malikanenin de özel bölümleri olup olmadığını araştırarak delil toplamaya çalıştı. 3 bin 750 metrekare alana sahip malikanenin bahçesindeki üç su kuyusu da polis ekipleri tarafından didik didik arandı. Su kuyularındaki suların tahliyesinin ardından ekipler merdivenle kuyulara inip iz ararken, kadavra köpeği Melon da aramalarda görev yaptı.

En kapsamlı aramanın yapıldığı Suudi Prensin arkadaşı olduğu iddia edilen Suudi iş adamına ait malikanenin 2014 yılında Muhammed Alfozan ve Muhammed Alsuhai adına tarla olarak satın alındığı, imar izni olmayan bölgeye binanın kaçak olarak inşa edildiği iddia edildi. Aramanın yapıldığı diğer malikanenin ise yine aynı tarihte Omary Turizm Gıda Tic. AŞ tarafından satın alındığı, imar izni bulunmayan ve elma bahçesi olarak görülen alana yine kaçak olarak bina inşa edildiği ortaya çıktı. Bir malikanenin girişinde duvarda Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın fotoğraflarının asılı bulunması dikkat çekti.