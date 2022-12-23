Yalova'da kaza sonrası tekme ve yumruklar havada uçuştu

Yalova'da iki otomobilin karıştığı maddi hasarlı trafik kazası sonrasında taraflar arasında kavga yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Tonami Meydanı'nda döner kavşakta meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı. Maddi hasarlı kaza sonrasında taraflar arasından çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kazaya karışan taraflardan biri diğer araç sürücüsüne otomobili içindeyken saldırdı. Tekme ve yumrukların havada uçtuğu kavga anları çevredekiler tarafından anbean kaydedildi.

Trafik ekipleri kazayla ilgili tutanak tutarken taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.