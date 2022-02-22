Yalova'da kazada yaralanan sürücü yaşam savaşını kaybetti

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yoldan çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yalova-Armutlu karayolu Şenköy girişinde bugün saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada, 34 JK 8214 plakalı otomobil sürücüsü Ramazan Albayrak (38) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil ağaçlara çarparak durdu.

Kazada ağır yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova merkezdeki özel hastaneye kaldırıldı.

Albayrak, yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti.