Yalova'da Kent Güvenlik Danışma Kurulu toplandı

Kent Güvenlik Danışma Kurulu toplantısında Yalova Emniyet Müdürlüğü'nün 2022 yılı çalışmaları değerlendirildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Kent Güvenlik Danışma Kurulu, 2022 yılının ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen kurula Vali Yardımcısı Bahattin Atçı başkanlık yaptı. Toplantıda Toplum Destekli Polislik, Asayiş, Çocuk, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerinin 2022 yılında yaptığı çalışmalarla ilgili sunum yapıldı.

Kurul toplantısında İl Özel İdaresi, Yalova Belediye Başkanlığı, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret İl Müdürlüğü, Yalova Üniversitesi Rektörlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Muhtarlar Derneği temsilcileri hazır bulundu.