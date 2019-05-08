Yalova'da ki fırınlarda ramazan denetimleri

Denetimlere İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar da katıldı.

Ramazan ayının gelişi ile birlikte özellikle fırınlarda imalatın artması nedeniyle denetimlere de ağırlık verildi. Bu kapsamda Yalova Tarım ve Orman Müdürlüğü ildeki fırınlarda şok denetimler gerçekleştirdi. Denetimlere İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar da katıldı. Gıda ve Yem Şube Müdürü Ahmet Tırnakçı ile birlikte ramazan ayında tüketimi artan ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışının yapıldığı fırınlara ziyarette bulunan Suat Parıldar, fırınların üretim, depo ve satış reyonlarını inceleyerek iş yeri yetkilileri ve sektör çalışanlarıyla sohbet etti. Hurma ve şeker satışının yapıldığı aktarlarda da incelemelerde bulunuldu.

Suat Parıldar ziyareti esnasında yaptığı açıklamada, "Gıda denetim ekiplerimiz halkımızın sağlıklı gıda tüketebilmesi amacıyla özellikle ekmek başta olmak üzere tüketiminin artış gösterdiği ramazan ayında et ve et ürünleri, süt ürünleri, unlu mamuller ve pastacılık ürünleri işleyen üretim yerlerinde işletmelerin genel temizlik ve hijyen kurallarına uygunluğu, gıdaların üretim, sunum, muhafaza ve depolama şartları ve ürün etiketlerinin kontrolü gibi konularda daha sık denetim yapıyorlar. Bizler de fırınlarımızı ziyaret ederek çalışma koşullarını yerinde görmek ve işletme sahiplerimiz ve çalışanlarıyla sohbet etmek istedik. 'En iyi denetçi tüketicidir' ilkesi doğrultusunda alışverişlerini yaparken gıda ürünleri ile ilgili herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda Alo Gıda 174 hattını arayarak bildirmelerini bekliyoruz. Tüm vatandaşlarımıza huzurlu ve bereketli bir ramazan diliyorum" dedi.