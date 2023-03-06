Yalova'da kontrolden çıkan traktör dere yatağına düştü

Yalova’da meydana gelen maddi hasarlı kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör yaklaşık 3 metre yükseklikten dere yatağına düştü.
Yalova'da meydana gelen maddi hasarlı kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör yaklaşık 3 metre yükseklikten dere yatağına düştü.
Alınan bilgiye göre, Yalova merkez ilçeye bağlı Sugören köyünde meydana gelen kazada, köy içi yolda ilerleyen traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikte dere yatağı içine düştü. Bu sırada aracından atlayan sürücü kazayı yara almadan kurtardı.
Öte yandan, dere yatağındaki traktör vinç yardımıyla çıkarıldı.