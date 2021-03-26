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Yalova'da korkutan apartman yangını

Yalova’da üç katlı binanın son katında çıkan yangın ikinci kata sıçradı.

Yalova'da üç katlı binanın son katında çıkan yangın ikinci kata sıçradı. Yangında iki daire oturulmaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Alkan Sokak'ta Zeki ve Bahar Karahasan kardeşlere ait 3 katlı apartmanın son katında yangın meydana geldi. Yangın ardından ikinci kattaki daireye de sıçradı.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın sonrasında itfaiyeciler soğutma çalışması gerçekleştirdi.


Yangın sonucu apartmanda bulunan iki dairede maddi hasar oluştu.

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