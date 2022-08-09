İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yalova'da köylüleri illallah ettiren tilki doğal yaşam alanına bırakıldı

Yalova’da köy merkezine gelerek kümeslere dadanan tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yalova'da köy merkezine gelerek kümeslere dadanan tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.


Yalova merkeze bağlı Elmalık köyünde kümeslerine dadanan tilkiden illallah eden vatandaşlar durumu son çare olarak DKMP Yalova Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölge giden ekipler köy merkezine kadar inen tilki için bir kapan hazırladı. Yakalanan tilki ardından bölgeden uzaklaştırılarak geldiği tahmin edilen yaşam alanında serbest bırakıldı.


Tilkinin yakalanmasıyla köylüler rahat bir nefes aldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.