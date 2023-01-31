Yalova'da kumar operasyonu: 6 gözaltı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 6 kişi gözaltına alınırken 61 bin 975 lira ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçede kumar oynanması amacıyla yer ve imkân sağlayan işyerleri ile alakalı olarak yapılan çalışmalarda, kumar oynandığı tespit edilen işyerine yapılan operasyonda, kumar oynanması için tasarlanan arka bölümünde 6 şüpheli yakalandı. Operasyonda 61 bin 975 TL para ile iskambil kartları, para cinsinden üstü yazılı yazboz kâğıtları ele geçirildi. Kumar oynadığı tespit edilen şahıslara 4 bin 50 TL idari para cezası uygulandı. Yine işyerinde kapalı alanda sigara içen şahıslar hakkında idari para cezası uygulandı. Kumar oynanması için yer ve imkân sağlayan işyeri yetkilileri hakkında adli işlem başlatıldı.