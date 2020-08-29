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Yalova'da kuyumcu soydular İstanbul'da otelde yakalandılar

Yalova’da bir kuyumcudan tırnakçılık yöntemiyle altın bileklik çalan 2’si kadın 3 kişi İstanbul’da otelde yakalandı.

Yalova'da bir kuyumcudan tırnakçılık yöntemiyle altın bileklik çalan 2'si kadın 3 kişi İstanbul'da otelde yakalandı.


Yalova'da İstanbul Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcuya giren 2'si kadın 3 kişi, iş yeri sahibini oyalayarak bir adet altın bilekliği çaldı. 3 kişinin ayrılmasının ardından altın bilekliğin çalındığını fark eden iş yeri sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. İş yerinin kamera görüntülerine yansıyan hırsızlık olayıyla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki kişilerin Y.B, B.K. ve E.K. olduğunu ve çevre illerde benzer suçlara karıştığını belirledi. 3 kişinin kuyumcudan hırsızlık yaptıktan Yalova'dan ayrıldığını ve İstanbul'a giderek burada bir otelde kaldıklarını belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Otele yapılan baskında Y.B, B.K. ve E.K. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda altın bileklik bulunamazken, bileklik fiyatına yakın miktarda para ele geçirildi.


Yalova'ya getirilen zanlılar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla adliyeye sevk edildi.

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