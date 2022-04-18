İhlas Haber Ajansı

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Yalova'da kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde bir fabrikanın kuyusuna düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir fabrikanın kuyusuna düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesi Handere mevkisinde faaliyet gösteren bir fabrikanın kuyusuna yavru köpek düştü. Kuyudan köpek sesleri duyan fabrika çalışanları durumu Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.


Bölgeye gelen ekipler kuyuya inerek yavru köpeğe ulaştı. Kuyudan çıkarılan köpek bakım ve tedavisi yapılmak üzere Çiftlikköy Belediyesi Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

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