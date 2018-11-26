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Yalova'da lüks villada Kaşıkçı'nın cesedi için arama yapılıyor

Yalova’da Cemal Kaşıkçı hareketliliği yaşanıyor.

Yalova'da Cemal Kaşıkçı hareketliliği yaşanıyor. Öldürülen Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin gömüldüğü iddia edilen villada İstanbul'dan gelen polis ekipleri arama yapıyor.


Yalova'nın Termal ilçesinde uzun bir aranın ardından yeniden Cemal Kaşıkçı hareketliliği yaşanıyor. Samanlı Köyündeki bir lüks villaya sabah erken saatlerde gelen çok sayıda polis çevreyi güvenlik şeridi içerisine aldı. Villa'da, bahçede ve villa çevresindeki arazide arama yapan ekipler. Suudi infaz timi tarafından öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ait iz aramaya başladı. Kaşıkçı'nın cesedinin bu villada gömülü olduğu iddia edildi.

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