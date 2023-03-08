Yalova'da madeni yağ yüklü tankerde korkutan yangın

Yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İstanbul-İzmir Otobanı'nın Yalova ili Altınova ilçesi mevkiinde bulunan dinlenme tesislerine 63 ADK 526 plakalı madeni yağ yüklü tanker park etti. Burada aracın motor kısmında yangın çıktı. Alevlere olay yerine gelen Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın, 20 bin litre madeni yağ yüklü tanker deposuna alevler ulaşmadan kontrol altına alındı. Alevleri söndüren ekipler, ardından soğutma çalışması yaptı.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.