Yalova'da mayısta 3 bin 17 ton sebze meyve tüketildi

2023 yılının ilk 5 ayında elde edilen verilere göre 13 bin 799 ton çıkışın gerçekleştirildiği Yalova Belediyesi Yaş, Sebze ve Meyve Halinde mayıs ayında 2 bin 417 ton sebze, 666 ton ise meyve tüketimi gerçekleştirildi. Sebze ve meyve verilerinin toplamına göre Mayıs ayı içerisinde 3 bin 17 ton tüketim yapıldı.

Yalova Belediyesi Yaş, Sebze ve Meyve Halinden mayıs ayı içinde en fazla tüketim 679 ton ile patates, 586 ton kuru soğan, 540 ton ile domates ilk sıralarda yer alırken, meyvelerden ise en fazla tüketim 94 ton muz, 88 ton elma ve 77 ton ile çilek takip etti.