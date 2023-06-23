Yalova'da mayısta ihracat yüzde 82, ithalat yüzde 1 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi çerçevesinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat 2023 yılı mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,4 artarak 21 milyar 659 milyon dolar, ithalat yüzde 15,5 artarak 34 milyar 186 milyon dolar olarak gerçekleşti. Verilere göre, Yalova ilinde ise ihracat 2023 yılı mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,3 azalarak 7 milyon 858 bin dolar, ithalat yüzde 1,0 azalarak 82 milyon 28 bin dolar olarak gerçekleşti.