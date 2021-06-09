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Yalova'da minibüs sırası cinayeti

Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde sıra kavgası nedeniyle ensesinden kasatura ile bıçaklanan minibüs şoförü öldü.


Edinilen bilgiye göre, Yakup K. (57) ile Yaşar Balcı (62) arasında minibüs kalkış sırası konusunda tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Yakup K., Balcı'yı kasatura ile ensesinden bıçakladı. Ağır yaralanan Balcı, ambulansla kaldırıldığı Çınarcık Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Jandarma olay sonrası cinayet şüphelisi Yakup K.'yi gözaltına alırken, konuyla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürüyor.

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