Yalova'da minibüs sırası cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde, minibüs sırası kavgası sebebiyle ensesinden kasatura ile bıçaklanan araç şoförü öldü.

Edinilen bilgiye göre, Yakup Köse (57) ile Yaşar Balcı (62) arasında minibüs kalkış sırası konusunda tartışma çıktı. Münakaşanın kavgaya dönüşmesi üzerine Balcı, Köse'yi kasatura ile ensesinden bıçakladı. Ağır yaralanan Köse, ambulansla kaldırıldığı Çınarcık Devlet Hastanesi'nde kurtulamadı. Cinayet şüphelisi Balcı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.