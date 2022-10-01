Yalova'da minik öğrenciler bir günlüğüne itfaiyeci oldu

25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası nedeniyle Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü 3 bin 8 öğrenci ziyaret etti. Ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerinin yaptıkları ziyarette ‘Bir itfaiyeci ne yapar, yangın söndürme yöntemleri neler' gibi konular hakkında bilgi sahibi oldular.

Gelen öğrencilere, yangın söndürmede kullanılan araç ve gereçlerin tanıtımı itfaiye erleri tarafından yapıldı. Ardından minik itfaiyeciler, teorik öğrendikleri söndürme yöntemlerini uygulamalı olarak yaptılar. Ziyaret sonunda Yalova Belediyesi tarafından hazırlanan “Küçük İtfaiyeciler” sertifikası ve boyama kitapları çocuklara hediye edildi.

Misafir olarak gelen öğrenciler, resim ve çizgi çalışmalarını itfaiyeci ağabeylerine hediye etti.