Yalova'da minik öğrencilere süt ve bal dağıtıldı

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 20 Mayıs Dünya Arı ve 21 Mayıs Dünya Süt Günü kapsamında Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde Hayme Hatun Anaokulu öğrencilerine süt ve bal dağıttı.

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi tarafından 20 Mayıs Dünya Arı ve 21 Mayıs Dünya Süt Günü kapsamında Hayme Hatun Anaokulunda düzenlenen programa katılan İl Müdürü Suat Parıldar anaokulu öğrencileriyle yaptığı sohbette Birleşmiş Milletler tarafından 20 Mayıs tarihinin “Dünya Arı Günü” olarak ilan edildiğini söyledi.

Arı olmadan olmaz

Suat Parıldar arıların doğa ve insan yaşamına katkısına dikkat çekmek ve bu konuda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla kutlamalar yapıldığını ifade ederek bal arılarının, bitkiden bitkiye konarak yaptığı tozlaşma ile eko sistemin devamlılığını sağladığını ve arı olmadan olmayacağını söyledi.

Yine Uluslararası Sütçülük Federasyonu'nun (IDF) 1956 yılında aldığı karar gereği 21 Mayıs'ın tüm üye ülkelerde "Dünya Süt Günü" olarak kutlandığını, ülkemizde de 1991 yılından bu yana 21 Mayıs ve bunu kapsayan haftanın "Süt Haftası" olarak kutlandığını ifade eden Parıldar, sütün insan vücudunun her yaşta ihtiyaç duyduğu bir besin kaynağı olduğunu ve sağlığın yaşam boyu korunması için yeterli ve dengeli beslenmede süt ve süt ürünleri tüketiminin büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğünden Veteriner Hekim Aysun Okutan ve mühendis Ayten Kılıç Yağcı minik öğrencilere bal ve sütün beslenmedeki önemi konusunda hazırladıkları sunum eşliğinde bilgiler verdiler. İl Müdür Yardımcısı Selçuk Yaman'da anaokulu öğrencilerinden birine arıcı elbisesi giydirerek balın nasıl üretildiğini uygulamalı olarak gösterdi.

İl Müdürü Suat Parıldar Hayme Hatun Anaokulu Müdiresi Sevil Bakır Dursun'a günün anısında çiçek takdim ettikten sonra anaokulu öğrencilerine süt ve bal ikramında bulundular.