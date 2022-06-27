İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yalova'da motorlu kara taşıtı sayısı 72 bin 745 ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yalova’da trafiğe kayıtlı araç sayısının 2022 mayıs ayı sonu itibariyle 72 bin 745 olduğunu açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yalova'da trafiğe kayıtlı araç sayısının 2022 mayıs ayı sonu itibariyle 72 bin 745 olduğunu açıklandı.


TÜİK, illere göre motorlu kara taşıtları sayılarında son durumu açıkladı. 291 bin nüfuslu Yalova'da, trafiğe kayıtlı araç sayısı 72 bin 745'e ulaştı. Verilere göre, Yalova'da ortalama 4 kişiye bir araç düştü. Araç türlerine bakıldığında ise kentteki otomobil sayısı 39 bin 68 olarak açıklandı. Yalova'da trafiğe kayıtlı 14 bin 37 kamyonet, 10 bin 742 motosiklet, 3 bin 269 traktör, 2 bin 202 minibüs, 2 bin 107 kamyon, 996 otobüs ve 302 özel amaçlı motorlu kara taşıtı bunuyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.