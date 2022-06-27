Yalova'da motorlu kara taşıtı sayısı 72 bin 745 ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yalova'da trafiğe kayıtlı araç sayısının 2022 mayıs ayı sonu itibariyle 72 bin 745 olduğunu açıklandı.

TÜİK, illere göre motorlu kara taşıtları sayılarında son durumu açıkladı. 291 bin nüfuslu Yalova'da, trafiğe kayıtlı araç sayısı 72 bin 745'e ulaştı. Verilere göre, Yalova'da ortalama 4 kişiye bir araç düştü. Araç türlerine bakıldığında ise kentteki otomobil sayısı 39 bin 68 olarak açıklandı. Yalova'da trafiğe kayıtlı 14 bin 37 kamyonet, 10 bin 742 motosiklet, 3 bin 269 traktör, 2 bin 202 minibüs, 2 bin 107 kamyon, 996 otobüs ve 302 özel amaçlı motorlu kara taşıtı bunuyor.