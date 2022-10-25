Yalova'da motorlu kara taşıtı sayısı 74 bin 228'e ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2022 eylül ayı sonu itibariyle Yalova ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısının 74 bin 228'e ulaştığı bildirildi.

TÜİK, illere göre motorlu kara taşıtları sayılarında son durumu açıkladı. 291 bin nüfuslu Yalova'da, trafiğe kayıtlı araç sayısı 74 bin 228'e ulaştı. Verilere göre, Yalova'da ortalama yaklaşık 4 kişiye bir araç düştü. Araç türlerine bakıldığında ise kentteki otomobil sayısı 39 bin 572 olarak açıklandı. Yalova'da trafiğe kayıtlı 14 bin 192 kamyonet, 11 bin 497 motosiklet, 3 bin 304 traktör, 2 bin 215 minibüs, 2 bin 154 kamyon, 997 otobüs ve 317 özel amaçlı motorlu kara taşıtı bunuyor.