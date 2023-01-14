Yalova'da öğrenciler Müftüoğlu'na yoğun ilgi gösterdi

‘Gri Koç' Griden Beyaza Başarı isimli seminere Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk eşi Gökşen Şahin Tutuk, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıduman, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muaz Ceylan ve çok sayıda öğrenci katılım göstererek salonu doldurdu.

Türkiye genelinde ‘Gri Koç' olarak bilinen 500'ü aşkın seminer ve konferans veren Gökhan Müftüoğlu, Yalova'da üniversite sınavlarına girecek olan öğrencilere hitap ederek; etkili iletişim, sunum teknikleri, beden dili, liderlik, profesyonel öğrenci koçluğu, yaşam koçluğu, hafıza teknikleri, hızlı okuma gibi teknikleri salonu dolduran öğrencilere aktardı. Öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan Müftüoğlu'na programın sonunda Başkan Vekili Tutuk tarafından geleneksel yöntemlerle elde edilen adının yazılı olduğu Yalova Kağıdı hediye etti.