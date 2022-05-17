Yalova'da öğrenciler süs bitkilerini tanıdılar

Akköy İlk ve Ortaokulu öğrencileri, süs bitkisi üretiminin önemli merkezlerinden olan Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesine giderek burada çiçekçilik üzerine bilgi aldı.

Termal Kaymakamı Soner Erol ile Yalova'nın süs bitkisi üretimi konusunda önemli merkezlerinden olan Koru beldesine giden öğrenciler, Akgün Çiçekçilik'te ağırlandı. Öğrencilere Kaymakam Erol'un yanı sıra Termal İlçe Jandarma Komutanı Çağrı İzci, Termal İlçe Tarım Müdürü Hadi Dağaşan Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Azize Karabulut ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özel de eşlik etti.

40 öğrencinin katıldığı etkinlikte işletme sahibi Oktay Akgün, süs bitkilerinin yanı sıra üretimiyle ilgili bilgi verdi.

Geziye gelen öğrencilere ikramlarda da bulundu.