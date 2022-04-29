Yalova'da öğrencilere staj imkanı sağlamak için protokol imzaladı

Vali Muammer Erol başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yalova Esnaf ve Sanatkârlar Odası arasında meslek liselerinde ve mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim gören öğrencilerin staj yeri bulma ve staj eğitimlerini tamamlama süreçlerinde destek almalarına yönelik protokol imzalandı. İşbirliği protokolünde başarılı öğrencilerin burs temin, mezuniyet sonrası istihdam olanakları konuları da yer aldı.

Valilik makamında gerçekleşen törende İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol ile Yalova Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Necati Erbul protokole imza attı.

Protokole ilgili yapılan açıklamada, “İhtiyaç duyulan nitelikte insan kaynağının yetişmesinde öğrencilerin alanları doğrultusunda staj yapacakları kurum ve kuruluşların belirlenmesinde rehberlik etmek başarılı öğrencilere burs temin etmek mezun olan öğrencilerin istihdam edilmesi noktasında eğitimleri doğrultusunda uygun firmalarda işe yerleştirilmesi için gerekli görüşmeler yaparak işe yerleştirilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır” denildi.