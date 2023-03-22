Yalova'da öğrencilerin trafik eğitimi eğlenceye dönüşüyor

Uygulamalı dersler, Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Yalova İl Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından veriliyor. Eğitim pistine gelen öğrenciler, teorik olarak işledikleri trafik dersini burada uygulamalı olarak öğreniyorlar. Minyatür bir şehrin canlandırıldığı parkta; gelen ziyaretçilere kavşak, yaya geçitleri, sinyalizasyon ve dönel kavşaklarda hangi kurallara uyulması gerektiği anlatılıyor. Parkuru tamamlayan öğrenciler eğitim sonunda sertifikalarını alarak ‘Trafik Gönüllüsü' olmaya hak kazanıyorlar.