Yalova'da öğrencilerin ürettiği çiçekler e-ticaret sitesinden satılacak

com” adlı e-ticaret sitesi ile çevrimiçi süs bitkisi satışına başladı.

Tarım alanı uygulama seralarında yetiştirilen bitkiler, e-ticaret sitesi ile Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Öğrenciler, okulun modern laboratuvarlarında büyük özenle hazırladıkları tohumları yine okula ait modern seralarında büyütüyor. Okul seralarında petunya, sardunya, mine, begonya, karanfil, küpe çiçeği, gazania, Bodrum papatyası, hercai menekşe, kasımpatı gibi çiçekler yetiştiriliyor. 50 farklı iç ve dış mekan bitkisinin üretildiği okulda ürünler "Astarte Garden" markasıyla müşteriyle buluşuyor.

Müdür Yardımcısı Hasan Sağlam, içinde bulunulan dönemde internet üzerinden ticari faaliyetlerin hız kazandığını söyledi. İnternet üzerindeki ticaretin her geçen gün arttığını söyleyen Sağlam, şöyle konuştu:

“Öğrencilerimize üretim tekniklerini öğretmenin yanında satış ve pazarlama yöntemlerini de öğretmek istiyoruz. Buradan hareketle kendi ürettikleri ürünleri, yeni satış kanallarını kullanarak satabilmeyi deneyimlesinler. Bu deneyimi kazanabilmeleri için 'okulbahcesinden.com' online satış sitemizi kurduk ve öğrencilerimiz buradan online satış deneyimleri edinmekteler. Mezun olduklarında belki de iş yeri açma belgeleriyle fiziki bir iş yeri açmak yerine online dükkanlar açacaklardır. Bunu arzulayan öğrencilerimizi görmek bizi mutlu ediyor. Öğrencilerimizi hayata hazırlarken, güncel gelişmelerden kopuk olmamalarına özen gösteriyoruz.”