Yalova'da Öğretmen Günü kutlandı

Yalova'da 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kentte Öğretmenler Günü kutlamaları için ilk tören 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Burada İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe tarafından Atatürk heykeline çelenk sunuldu. Tören saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunmasıyla sona erdi.

Kutlama programı Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde Yalova Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan etkinlikle devam etti. Müdür Akmeşe, burada yaptığı konuşmada öğretmenlerin düşleri ile geleceği büyüttüğünü dile getirerek,

“Öğretmen her şey değil, her şeye açılan kapı olmalıdır. Asıl vazifemiz Türkiye Cumhuriyetini ilelebet yaşatmak ve bunun için milli ve manevi değerlerimiz etrafında sıkılmış bir yumruk gibi kenetlenmek ve çok çalışmak, tüm öğrencilerimizi öz evladımız gibi görmek ve ona göre davranmaktır. Unutmayalım ki, hammaddemiz insandır, hata yapma şansımız yoktur. Hatamızın, toplumun felaketi olacağını asla unutmamalıyız" dedi.

Emekli öğretmenler adına konuşma yapan Fatma Atam ise öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğuna değinerek, Atam, “Bu meslek zenginlik ya da servet vaat etmez. Bizim işimiz geleceği şekillendirmektir. Bize emanet edilen genç beyinleri bilimin ışığıyla donatmak ve onları onurlu vatandaşlar olarak görmek isteriz” ifadesini kullandı.

Ardından bu yıl göreve başlayan öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi. Etkinlikte emekli olan 6 öğretmene de hizmet şeref belgeleri Vali Muammer Erol tarafından takdim etti.

Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ise ödüllerini Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Garnizon Komutan Vekili Hava. Pilot Albay Okan Uygun takdim etti. Tören Yalova Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı oratoryo ile sona erdi.