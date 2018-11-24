Yalova'da Öğretmenler Günü coşkuyla kutlandı

Yalova'da 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.

Öğretmenler Günü münasebetiyle ilk tören 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törene Yalova Valisi Muammer Erol, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, kurum müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Programın ilk bölümü Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasıyla başlandı. Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda Termal Fen Lisesi tarafından düzenlenen programın açılış konuşmasını ise İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun yaptı. Gelecek nesillerin yetişmesinde, değerlerin yarınlara aktarılmasında bir meşale gibi toplumları aydınlatan tüm öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutladığını söyleyen Tosun, "Yüzyıllardır Anadolu coğrafyasında huzur iklimini oluşturan, hoşgörü ve birlikte yaşama duygusunu topluma aşılayan hep öğretmenlerimiz olmuştur. Bizler, “Hocamın atının ayağından sıçrayan çamur, kaftanıma süstür.” diyerek öğretmene hürmeti zirvelere çıkaran bir anlayıştan geliyoruz. Tarihimizin gösterdiği bu hürmet, öğretmenlerimizi, necip milletimizin baş tacı yapmıştır. Beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi emreden, kalemin kılıçtan üstün olduğu bir medeniyetin mensuplarıyız. Biliyoruz ki milli ve manevi değerlerimize bağlılığın artırılması eğitimle gerçekleşecek. Sizlere emanet edilen yavrularımızı çalışkan, vicdanının sesini dinleyen, haktan, doğrudan yana, bize, bizim olana yabancılaşmayan, maziden aldığı güçle atinin ışığını özleyen birer fert olarak yetiştirmenin şeref ve gururu sizlerin olacaktır. Dün ve bugün olduğu gibi, yarın da geleceğin mimarı olmaya devam edeceksiniz. Sizlerin de müşahede ettiği gibi, Yalova, eğitim konusunda yüzümüzü güldüren, hepimizi gururlandıran çok önemli başarılar elde etmeye devam ediyor. Ama eğitim alanında elde edilen hiçbir gelişmeyi, hiçbir başarıyı yeterli göremeyiz. Bu yüzden öğretmenlerimizle daha iyi bir nesil yetiştirmek için durmadan, yorulmadan çalışacağız" dedi.

Ardından, 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili okullar arsında yarışmalarda derece alan öğrencilere ve öğretmenlere ödülleri verildi. Emekliye ayrılan öğretmenlere teşekkür belgelerini ise Yalova Valisi Muammer Erol verdi. Program Termal Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan gösterilerle sona erdi.