Yalova'da öğretmenlere yakışır kutlama

24 Kasım Öğretmenler Günü, Altınova'da düzenlenen törenlerle coşkulu bir şekilde kutlandı.

Altınova'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün kaymakamlık binası önünde bulunan Atatürk Heykeli'ne çelenk koymasıyla başladı.

Öğretmenler Günü etkinlikleri, Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda yapılan törenle devam etti.

Törene; Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi düzenlenen program oldukça duygusal ve renkli görüntülere sahne oldu. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda aday öğretmen ve kıdemli öğretmenler adına yapılan konuşmalarla devam etti. Program; oratoryo, slayt gösterisi, şiirlerin okunması ve kısa piyesle son buldu.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçede görev yapan öğretmenlerin onuruna Altınova Belediye Düğün Salonunda yemekli bir gece düzenledi. Gecede öğretmenler gönüllerince eğlenirken, Başkan Oral misafirleriyle tek tek ilgilendi. Başkan Oral, geceye katılan çocuklara oyuncak hediye etti.