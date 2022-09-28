Yalova'da okul yaya yolu çizgileri yeniden boyandı

Yalova il merkezinde bulunan ilk ve ortaöğretim okulları önünde yapılan çizgi çalışmaları kısa sürede tamamlandı. Öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına gidip gelmeleri, okul yolunda herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaları adına çalışmalar büyük bir titizlikle yürütüldü. Öncelikli olarak okul önlerinde bulunan yaya geçitlerinin çizimi tamamlandı. Ekipler, zamanla solan diğer geçitlerde de hafta boyunca çalışmalarına devam edecek.