İhlas Haber Ajansı

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Yalova'da organik midye sertifikasyon işlemleri başladı

Yalova’da faaliyette bulunan midye yetiştiriciliği tesislerinde organik midye sertifikasyon işlemleri başladı.

Yalova'da faaliyette bulunan midye yetiştiriciliği tesislerinde organik midye sertifikasyon işlemleri başladı.


İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde, kentteki 4 midye yetiştiriciliği tesisi ile Ankara merkezli belgelendirme firması arasında sözleşme yapılmıştı. Bu çerçevede firma tarafından Çınarcık ilçesi Kocadere mevkiinde bulunan midye çiftliğinde organik midye sertifikalandırma denetimi yapıldı.


Türkiye'de organik midye yetiştiriciliği tesisi ve yetkili sertifikasyon kuruluşu bulunmadığından söz konusu denetime, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) yetkilisi de eşlik etti.


Yalova'daki organik midye yetiştiriciliği yapmak isteyen diğer tesislerde de önümüzdeki günlerde denetimler gerçekleştirilecek.

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