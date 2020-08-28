İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yalova'da orman yangını

Yalova’nın Altınova ilçesinde çıkan orman yangınında 1 buçuk dönümlük alan kül olduYalova’nın Altınova ilçesi Hersek Mahallesi Büyükyalı mevkiinde orman yangını çıktı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde çıkan orman yangınında 1 buçuk dönümlük alan kül oldu



Yalova'nın Altınova ilçesi Hersek Mahallesi Büyükyalı mevkiinde orman yangını çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye Altınova Belediyesi ekipleri sevk edildi. Yangının rüzgarın da etkisi ile daha da yayılmaması için itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Kısa süre içerisinde kontrol altına alınan yangın yaklaşık 1 saat süren çalışma neticesinde söndürüldü. Yaklaşık 1 buçuk dönümlük alanı küle çeviren yangının çıkış sebebi hakkında itfaiye ekipleri çalışma sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.